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高中生想賺外快…賭博網站賭賽馬 零用錢被騙光光
基隆市林姓高中上網在IG看到「使用網路增加收益」資訊，透過LINE加「小A」為聯絡人，想賺點錢。小A要他到賭博網站註冊，說會「教」他賭賽馬，第1局帳面顯示贏8500元，要求四成佣金。林生接著下注另一場，結果儲值金額賠光光才恢復理智，但錢已被騙走。
基隆市警察局刑警大隊今天表示，台灣法律禁止賭博網站設置，所以涉賭網站常設在國外，檢警不易查緝。賭博網站業者會透過各種網路廣告、遊戲軟體、影片觀賞等方式，吸引民眾瀏覽，進而連結賭博網站平台。
高中以下學生今年5月下旬至今「停課不停學」，青少年在家使用網路時間比平時多很多。刑警大隊呼籲家長應該多了解小孩使用網路動態，並讓小孩認知網路賭博陷阱及危害，幫助小孩遠離網路賭博犯罪環境。
17歲林姓高中生6月間上網時，在社群軟體IG看到「使用網路增加收益」資訊，透過LINE加「小A」為聯絡人。小A要林生到賭博網站平台註冊，表示會「教」他賭賽馬。
林生依指示在賭博網站申請帳號後，點選賽馬遊戲，並儲值1500元。小A指示林生點選號碼及下注金額，第1局帳面顯示贏了8500元。小A表示要抽四成佣金3400元，請林生轉帳給他。林生沒有足夠現金，向同學借2000元後，以購買遊戲點數方式轉給小A。
小A再次指導林生下注另一場賽馬，結果帳面顯示全部賠光光，林生原先儲值的錢都輸光了，林生想追問小A已難追查，才知遭人詐騙。
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