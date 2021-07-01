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高雄防疫稽查小吃店 查獲來求職女毒品通緝犯
高雄新興警分局昨晚稽查小吃部，發現一名陳姓女子與李姓男友人，疑為躲避警方查緝想開溜，被警方攔下盤查時意外發現陳女有毒品通緝身分，雖陳女辯稱只是因經營生意欠佳才來求職，警詢後仍依法送辦。
警方表示，昨晚8點半左右，新興警分局中山路派出所稽查轄區內營業場所時，發現在八德一路上，某間以外籍人士為主要客群，開設在2樓的小吃部，疑似有出現營業狀況。
正當警員進入店內稽查時，業者即表態是在執行清潔工作，只是當警方確認完未出現群聚、營業情形，要離開店內1樓時，發現陳女（29歲）與李姓男友人（29歲），疑似為規避警方盤查想要偷溜。
眼尖的警員認為可疑立即將陳女攔下，在盤查身分時意外發現她竟是橋頭地檢署所發布的毒品通緝犯。
陳女辯稱，她原從事公仔網拍工作，因為生意欠佳，收入不穩定，才與友人到這間店樓下的美髮店求職，並不是故意躲藏。也因租屋在外，才沒有收到通知書，不知道遭到通緝。警方詢問後，將陳女帶回送辦。
新興分局長戴台捷表示，疫情警戒期間，警方將持續加強治安維護工作，另針對轄內娛樂場所進行突擊式稽查，避免不肖業者心存僥倖違規營業，若經查獲絕對給予最嚴厲處罰，有效防範任何防疫破口產生。
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