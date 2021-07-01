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詐騙高雄婦50萬元 21歲車手被逮一派輕鬆：做那麼多次

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄王姓老婦日前接獲詐騙集團來電，對方謊稱她的孩子替人作保欠下200萬元債務，王當下深信不疑，直到領出50萬元現金交付給詐團車手後，才發覺遭到詐騙；警方展開調查，在台南某汽車旅館，將車手唐姓男子逮捕，依詐欺罪嫌送辦。

警方表示，50歲的王婦日前接獲詐團謊稱是「地下錢莊」來電，誆騙她的小孩替人作保，欠下200萬元債務，逼迫她盡速籌錢償還，否則就要打斷她小孩四肢。

心急的王婦，未經查證下就信以為真，立即提領出50萬元現金，在自家樓下交付給詐團車手唐男（21歲），事後當王婦察覺遭到詐騙時，才發現為時已晚，只好到轄區前鎮警分局草衙所報案。

警方獲報後立即由偵查隊成立專案小組，調閱監視器影像循線追查，發現當唐男一得手後立即搭車北上到北部地區，將詐來的50萬元轉交給上手，警方一路追到桃園高鐵站一帶查緝。

當幹員在桃園追查到唐男行蹤時，發現他又再搭高鐵南下到台南，唯恐他再次犯案，警方馬不停蹄直奔台南，終於在上月23日發現唐藏匿在台南某汽車旅館內，等待詐團指示。

幹員一直埋伏在現場，直到趁唐男開門時，才上前將他逮捕。這名年輕的車手見到警方上門還不覺害怕，反而一派輕鬆說「做那麼多次，被抓也是遲早的事」。警詢後依詐欺罪嫌送高雄地檢署偵辦。

年僅21歲的車手，南下到高雄詐騙婦人50萬元。記者邱奕能／翻攝
年僅21歲的車手，南下到高雄詐騙婦人50萬元。記者邱奕能／翻攝
年僅21歲的車手，南下到高雄詐騙婦人50萬元。記者邱奕能／翻攝
年僅21歲的車手，南下到高雄詐騙婦人50萬元。記者邱奕能／翻攝

車手 詐騙集團 高鐵

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