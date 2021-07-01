九旬老翁跌坐路旁走不到超商 暖警攙扶協助繳費
台中市高齡90歲朱姓老翁防疫宅在家，家人外出工作，上月28日想到附近超商繳費，未料半途體力不支跌坐路旁，民眾報警。警方見朱翁左手肘、膝蓋破皮，小心攙扶起身，另手協助拿帳單與現金協助朱完成繳費。老翁婉拒送醫，警方以巡邏車貼心送返回家。
家住神岡區的朱姓老翁防疫期間都在家靜養，因子女外出工作，想說閒來無事走到1公里外超商繳費，「當作運動」，未料朱翁體力不支，跌倒在半途，左手肘與膝蓋都破皮，路人趕緊報警。
台中市警察局豐原分局神岡所警員吳鎮宇到場，發現朱翁受傷，請救護人員到場包紮傷口，在警方與民眾攙扶下，吳員一手拿著老翁繳費帳單與現金，協助朱翁完成超商繳費。
朱姓老翁認為手腳只是輕微擦傷，婉拒就醫，吳員不放心朱翁一人返家，便以巡邏車載送返家，並提醒朱翁獨自外出要注意安全，隨身攜帶相關證件，並與家人保持聯繫。
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