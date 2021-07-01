搶救空間狹窄視線不良 彰化喬友大火消防隊員1死2傷
彰化市喬友大樓防疫旅館大火，共造成4死21人受傷，死者除3名住客外，消防隊員陳志帆救火時殉職，並有消防隊員陳佑維及林姓消防隊員送醫，受傷者均受嗆傷，傷勢穩定。
彰化縣消防局表示，殉職的陳志帆今年33歲，彰化市人，未婚，是2014年特考班結業，2016年到彰化東區消防隊服務；受傷的陳佑維是正期33期畢業，2016年到東區消防分隊服務，目前在彰化秀傳醫院急診室觀察，另有一名參與救火的林姓消防隊員，今天早上也覺得不舒服，到彰化基督教醫院觀察。他們平時都受到專業訓練，工作認真，受到各方肯定。
在這場大火昨晚7點48分發生，直到清晨4時35分才撲滅，彰化縣消防局共動用58輛各式消防車及18輛救護車，人員達168人，由於搶救重點在7、8、9樓防疫旅館受困的29住客及2名員工，卻因大樓空間搶救空間狹窄，又視線黑暗，搶救十分困難，必須逐層逐間搜索，歷經約9小時搶救，搶救人員都累癱了。
彰化縣消防局表示，昨晚喬友大樓大火共有25人送醫，消防隊員陳志帆及倪姓、陳姓、女移工住客死亡，受傷的有消防隊員陳佑維及林姓消防隊員，以及防疫旅館住客21人及1名員工，他們均受到輕微嗆傷，意識清楚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言