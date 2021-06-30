彰化防疫旅館大樓火警 房客搭雲梯車脫困已6人送醫檢查

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市喬友大樓二樓晚間8點多發生火警，讓樓上防疫旅館房客受困其中，縣府依據資料掌握有居家檢疫的27位房客與4員工都待在7、8、9樓的防疫旅館，現場濃煙密布，消防人員原本要引導房客下樓受到阻礙，最後安排雲梯車搶救，截至晚間11點多已有12名房客與工作人員脫困，6人自覺身體不適、受驚嚇送往彰化基督教醫院，都是自行走上救護車，其餘安排入住其他防疫旅館。

許多房客家屬著急到場找人，看到濃煙仍陣陣冒出相當擔心，一名市民說，女兒今天才入住，晚間她爸爸出門運動得知大樓起火趕緊通知她， 嚇得趕緊到場頻頻詢問工作人員「她真的安全嗎」、「這實在太嚇人了」，幸好聯絡上女兒，語氣間還算平穩，表示聽從救護人員安排，沒有大礙。

一名女房客穿著防護衣下到地面直呼｢全都是煙｣，她說，入住第三天，當時在7樓，工作人員有通知起火了，請她待在房間等待救援。

不過許多房客在樓上看到濃煙仍相當害怕，不斷有人在窗戶旁用手機燈光、揮動手電筒，還掛出白毛衣求援，消防人員將陸續帶他們下樓來。

彰化市喬友大樓發生火警，樓上防疫旅館房客搭雲梯車脫困。記者林敬家／攝影
彰化市喬友大樓發生火警，樓上防疫旅館房客搭雲梯車脫困。記者林敬家／攝影
彰化市喬友大樓發生火警，樓上防疫旅館房客搭雲梯車脫困。記者林敬家／攝影
彰化市喬友大樓發生火警，樓上防疫旅館房客搭雲梯車脫困。記者林敬家／攝影
彰化市喬友大樓發生火警，樓上防疫旅館房客穿防護衣搭雲梯車脫困，身體不適者送醫檢查。記者林敬家／攝影
彰化市喬友大樓發生火警，樓上防疫旅館房客穿防護衣搭雲梯車脫困，身體不適者送醫檢查。記者林敬家／攝影
彰化市喬友大樓發生火警，樓上防疫旅館房客搭雲梯車脫困。記者林敬家／攝影
彰化市喬友大樓發生火警，樓上防疫旅館房客搭雲梯車脫困。記者林敬家／攝影
彰化市防疫旅館房客搭雲梯車脫困。記者林敬家／攝影
彰化市防疫旅館房客搭雲梯車脫困。記者林敬家／攝影

房客 防疫旅館

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