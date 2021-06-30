7歲童學柔道遭重摔不治 父：無法承受之痛

台中市7歲黃姓男童上校外柔道課，拒絕做柔道招式雙吊袖，何姓教練強行壓制黃童做完動作，卻被罵「教練是大笨蛋」，何男涉嫌將黃童過肩摔、丟體拋摔，還叫廖姓男童也摔黃童，造成黃童頭部撞到地板受重創，黃童經急救70天，昨晚不治。黃童父親今晚在臉書發文「我無法承受白髮人，送黑髮人的痛與苦！」

黃童父親今晚在臉書發文表示，從帷帷受傷至今他一直期盼，帷帷可以像馬利歐一樣，關關難過關關過，一直堅持到醒來，受傷的過程中，每每被帷帷的努力與堅持感動，那麼的想活下去的動力，不是旁人可以想像的，可是老天還是把他的帷帷帶走了！

黃父心痛說，「6月29日晚上9時8分，我最愛的馬利歐帷帷，離開我的身邊了！此時此刻的我心很痛很痛，一拳一拳的重擊我的心，「我無法承受白髮人，送黑髮人的痛與苦！」