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7歲童學柔道遭重摔不治 父：無法承受之痛

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市7歲黃姓男童上校外柔道課，拒絕做柔道招式雙吊袖，何姓教練強行壓制黃童做完動作，卻被罵「教練是大笨蛋」，何男涉嫌將黃童過肩摔、丟體拋摔，還叫廖姓男童也摔黃童，造成黃童頭部撞到地板受重創，黃童經急救70天，昨晚不治。黃童父親今晚在臉書發文「我無法承受白髮人，送黑髮人的痛與苦！」

黃童父親今晚在臉書發文表示，從帷帷受傷至今他一直期盼，帷帷可以像馬利歐一樣，關關難過關關過，一直堅持到醒來，受傷的過程中，每每被帷帷的努力與堅持感動，那麼的想活下去的動力，不是旁人可以想像的，可是老天還是把他的帷帷帶走了！

黃父心痛說，「6月29日晚上9時8分，我最愛的馬利歐帷帷，離開我的身邊了！此時此刻的我心很痛很痛，一拳一拳的重擊我的心，「我無法承受白髮人，送黑髮人的痛與苦！」

黃父強調，這些日子以來，有來自世界各地人士的支持與關心，讓我們家屬知道，我們不是孤單無助的，感謝的人很多，衷心感謝大家的愛與關懷，相信司法尊重司法，希望司法部門可以幫我們討個公道，讓全台灣的人民都對司法機關讚賞！這是我們家屬的心聲，也是人民的聲音？

台中市7歲黃姓男童學柔道被摔成腦死，急救70天後，昨晚不治。圖／家屬提供
台中市7歲黃姓男童學柔道被摔成腦死，急救70天後，昨晚不治。圖／家屬提供

司法 柔道

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