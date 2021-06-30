上半年抓30件盜採林木砂石 署長便當挺保七警保衛國土

防疫期間警政署陸續發送「署長便當」體恤警察同仁，今天署長便當直上陽明山，感謝負責國土安全的保七外勤員警。保七總隊指出，防疫三級警戒管制期間，持續查緝破壞盜伐林木、盜採砂石、環保案件，也加強取締擅入國家公園的遊客，依法開罰或勸離，將建持續堅守崗位，保衛國土及落實各項防疫政策。

保七總隊表示，防疫三級警戒管制期間，依舊全心投入查緝破壞國土案件，今年上半年查獲不法集團違規盜伐林木28件、67人，盜採砂石2件、13人，環保案件則是破獲156件、高達411人。保七因應中央防疫政策，與國家公園管理處、林務局等單位，取締擅入三級警戒管制的國家公園風景區、森林遊樂區內的民眾，依照傳染病防治法、國家公園法執行34件，勸離人車達289件456人。