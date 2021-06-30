警辦假訊息檢不起訴？ 高檢署：看證據、從速從嚴不變

新冠肺炎疫情爆發以來，假訊息散布層出不窮，檢警也大力查辦，不過嘉義地檢署認為有十多起「不實訊息」案當事人無主觀犯意、也未損害他人，處分不起訴。台灣高等檢察署表示，無法針對個案評論，是否違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，應視主、客觀構成要件而定。

高檢署表示，查緝假訊息仍要求「從嚴從速」原則，相關法律也都有規範，目的是避免民眾因假訊息而恐慌、不安；至於警方移送後檢察官是否起訴，則是基於檢察官對法律的認知。

警方認為民眾的訊息若有不正確之處，造成民眾恐慌，獲報之後自然會主動調查，但是否構成犯罪，則由檢方認定。一名警官表示，若假訊息寫某旅館被中央徵收為集中檢疫所，但實際上卻是「防疫旅館」，這樣要不要算是假消息？也許民眾在傳達時，資訊或字義有落差，不過指揮中心將遏止假新聞列為重點工作之一，警方可以不辦嗎？

有檢察官認為，「轉貼」也是散布的一種，但以「集中檢疫所」和「防疫旅館」的差別來看，對一般民眾的感覺或許沒那麼大，是否起訴端看事由是否涉及公益、行為人的知識水平與犯意。

嘉義縣李姓男子、吳姓女子 日前分別在LINE群組、網路貼文稱「 嘉義縣治所在附近的ㄨㄨ商旅及ㄨㄨ等多處，被中央徵收為集中檢疫所，請大家避免到該處活動，以防感染」；「 嘉義縣政府附近的ㄨㄨ旅館，收容輕症新冠患者，請不要往那邊去」；另22歲趙女也在臉書張貼「嘉義市確診個案5月12到18日行蹤……」，警方蒐證後依散播不實訊息罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。