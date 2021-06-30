台中工人自鋁梯摔落溪底 送醫搶救不治

台中市楊姓男子前天在豐原區一處工廠，進行電錶設置及電桿拆除工程時，不慎從站立的移動鋁梯上，跌落一旁的野溪中頭部受創，送醫急救後仍不治，勞檢單位正調查釐清事發原因。

台中市消防局28日晚間7時多獲報指出，豐原區水源路南坑巷一處工廠，有工人施工時發生工安意外跌入溪中，派遣人車前往搶救。

消防人員表示，到場時發現一名男子，躺臥事發工廠旁的野溪底，消防人員接觸傷者後，經檢傷發現意識不清，立即送往醫院搶救，但仍傷重不治。

台中市勞動檢查處今天表示，事發的工廠進行電錶設置及電桿拆除工程，由業者64歲楊姓男子施作，當時楊男站在離地高度約7公尺的移動梯上作業，因移動梯未採取防止滑溜，或其他防止轉動的必要措施，造成移動梯朝鄰近深度約4.5公尺的野溪傾倒。

勞檢處指出，楊男因此墜落溪底後，後腦因撞擊受傷，送醫後不治。因楊男屬於雇主身分，不適用職業安全衛生法，案發原因仍在調查釐清，若工廠後續要進行施工，會要求改善相關安全措施。