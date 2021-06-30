屏東Delta確診者曾到台南法旨宮問事 警方查宮廟堵破口
台南市佳里警分局今天下午配合區公所，由分局長蔡進閱及佳里區長朱雅宏率領防疫團隊前往轄內宮廟、私人神壇進行防疫聯合稽查，佳里市區指標性宮廟金唐殿、地農殿等均符合防疫規定，另前往郊區厚德宮稽查，日前疫情開始，該宮廟即自行暫時關閉未對外開放。
疫情三級警戒，禁止各項宗教活動，屏東Delta確診者2度到台南法旨宮問事，台南衛生局與法制處認為，法旨宮已違反三級警戒規定，依「傳染病防治法」裁罰12萬元。佳里警分局調閱法旨宮監視器清查，白牌車司機與73歲確診者都有進到宮廟內，73歲男子主要是因身體不適才到宮廟問事。
佳里分局長蔡進閱表示，三級警戒期間，轄內有宮廟替民眾進行祈福儀式，佳里分局移請衞生局開罰，顯見政府機關仍需對民眾再加強防疫意識，未來也將持續配合各區公所至各式宗教場所稽查。
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