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桃園小貨車撞水泥車 駕駛彈飛車外送醫不治

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市機場捷運A9站附近今天下午發生死亡車禍，一輛小貨車與水泥車在龜山一路與文化三路交叉口相撞，貨車駕駛彈出車外，送醫不治，水泥車駕駛則是輕傷送醫，肇事責任有待釐清。

據了解，小貨車下午14時許沿文化三路往南行進，在龜山一路交叉口被疾駛而來的水泥預拌車從側面撞上，車頭應聲撞凹、前輪爆胎，駕駛向前衝破擋風玻璃噴出車廂，被發現時已無呼吸心跳，送醫不治。

水泥車則是往前滑行過路口後90度側翻，駕駛受輕傷，但車體受損嚴重，輪軸明顯扭曲變形。

消防人員表示，小貨車駕駛被發現時已無呼吸心跳，由新北市文化分隊送醫，後宣告不治；受輕傷的水泥車駕駛則由桃園市坪頂分隊送往林口長庚醫院。

有網友發文表示是其中一輛車闖紅燈釀禍，龜山警分局表示，已派員前往疏導交通，並排除路面上的碎片，肇事責任有待後續調查釐清。

小貨車駕駛受衝擊噴出窗外，傷勢嚴重，送醫不治。記者楊湛華／翻攝
小貨車駕駛受衝擊噴出窗外，傷勢嚴重，送醫不治。記者楊湛華／翻攝
小貨車受強大衝擊力，車頭凹陷，擋風玻璃碎成一地。記者楊湛華／翻攝
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水泥車駕駛僅受輕傷，但車體受損嚴重，輪軸明顯扭曲變形。記者楊湛華／翻攝
水泥車駕駛僅受輕傷，但車體受損嚴重，輪軸明顯扭曲變形。記者楊湛華／翻攝
水泥車衝過路口向前滑行，疑因緊急煞車而側翻。記者楊湛華／翻攝
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