聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園小貨車撞水泥車 駕駛彈飛車外送醫不治
桃園市機場捷運A9站附近今天下午發生死亡車禍，一輛小貨車與水泥車在龜山一路與文化三路交叉口相撞，貨車駕駛彈出車外，送醫不治，水泥車駕駛則是輕傷送醫，肇事責任有待釐清。
據了解，小貨車下午14時許沿文化三路往南行進，在龜山一路交叉口被疾駛而來的水泥預拌車從側面撞上，車頭應聲撞凹、前輪爆胎，駕駛向前衝破擋風玻璃噴出車廂，被發現時已無呼吸心跳，送醫不治。
水泥車則是往前滑行過路口後90度側翻，駕駛受輕傷，但車體受損嚴重，輪軸明顯扭曲變形。
消防人員表示，小貨車駕駛被發現時已無呼吸心跳，由新北市文化分隊送醫，後宣告不治；受輕傷的水泥車駕駛則由桃園市坪頂分隊送往林口長庚醫院。
有網友發文表示是其中一輛車闖紅燈釀禍，龜山警分局表示，已派員前往疏導交通，並排除路面上的碎片，肇事責任有待後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言