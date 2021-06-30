奧客敲桌嗆飲料店長混哪 店長：你爸我在地的

台北市內湖區知名連鎖飲料店汪姓店長，遭陳姓顧客提告指控公然罵髒話，還說「你爸我在地的」讓他心生畏懼，但現場監視器拍下顧客罵店長髒話，這句「你爸我在地的」難以認為恐嚇，獲不起訴處分。

陳提告指控，今年1月13日，他在知名連鎖飲料店買飲料，遭店長公然罵髒話、還挑釁的說「你爸我在地的」以穢語侮辱他，讓他心生畏懼致生危害於安全。陳稱，店長罵他髒話，但講太小聲監視器沒有錄到。

店長則供稱「是我被辱罵！」飲料店員工證稱，前一個顧客點比較多杯飲料，當下有請陳稍等，陳就不太開心，當提問陳喝什麼，陳就嗆聲「不想做可以離職」隨後替他點好飲料後，陳就很凶的「為何這麼久？」店長隨即請陳不要這麼凶，兩人便爆發口角爭執，陳敲打櫃台桌面叫店長出去單挑，店長就請員工報警，不記得雙方有沒有人罵髒話。

檢方勘驗監視器畫面，陳姓消費者涉嫌辱罵汪姓店長三字經、五字經、俗辣等語，還問店長「混哪裡啊」店長回「你爸我在地的」