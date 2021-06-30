聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧客敲桌嗆飲料店長混哪 店長：你爸我在地的
台北市內湖區知名連鎖飲料店汪姓店長，遭陳姓顧客提告指控公然罵髒話，還說「你爸我在地的」讓他心生畏懼，但現場監視器拍下顧客罵店長髒話，這句「你爸我在地的」難以認為恐嚇，獲不起訴處分。
陳提告指控，今年1月13日，他在知名連鎖飲料店買飲料，遭店長公然罵髒話、還挑釁的說「你爸我在地的」以穢語侮辱他，讓他心生畏懼致生危害於安全。陳稱，店長罵他髒話，但講太小聲監視器沒有錄到。
店長則供稱「是我被辱罵！」飲料店員工證稱，前一個顧客點比較多杯飲料，當下有請陳稍等，陳就不太開心，當提問陳喝什麼，陳就嗆聲「不想做可以離職」隨後替他點好飲料後，陳就很凶的「為何這麼久？」店長隨即請陳不要這麼凶，兩人便爆發口角爭執，陳敲打櫃台桌面叫店長出去單挑，店長就請員工報警，不記得雙方有沒有人罵髒話。
檢方勘驗監視器畫面，陳姓消費者涉嫌辱罵汪姓店長三字經、五字經、俗辣等語，還問店長「混哪裡啊」店長回「你爸我在地的」
檢察官認為，依照現場監視器畫面，員工證詞，難認店長口出侮辱、恐嚇言論，這一句「你爸我在地的」也難認為涉及恐嚇罪，全案不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言