北竿民眾交通事故受傷 馬祖海巡後送醫治

馬祖北竿環島北路橋仔村路段今天清晨發生車禍，王姓駕駛人滑落對向車道邊坡樹林，送南竿醫院治療，事故原因警方仍在調查。

橋仔村民眾上午6時上山種田時聽見呼救聲，發現一名駕駛人躺倒樹叢，立即報案聯繫救護單位，救護車前往將駕駛人送往北竿衛生所急救後，已由海巡轉送連江縣立醫院醫治，目前正協調送往台灣醫院治療。

北竿警察所表示，早上接獲通報發生車禍，發現王姓駕駛人倒臥對向車道邊坡樹林間，初步研判因車速過快，車輛衝向對向車道的樹林，實際事故發生原因是車輛機械問題還是人為操作因素，須待檢驗結果出爐才能研判確切原因。

王姓駕駛人身上肋骨、骨盆等多處骨折還有氣胸，在北竿衛生所急救後，上午9時由第十（馬祖）海巡隊派艇協助後送至南竿，9時50分安全抵達南竿福澳港，交由消防局救護車轉送連江縣立醫院醫治。

海巡署表示，因應馬祖島際交通與醫療資源有限，對居民生命安全醫療權益非常重視，獲報第一時間立即前往協助民眾，後送全程做好防疫措施接駁病患及親友，並由醫護人員陪同隨行前往南竿，考量患者現況，以最大安全速率及妥適照護方式執行。