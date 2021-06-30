妙齡女沿邊坡散步突發生意外 當場失足摔進水庫深潭中

一名24歲的李姓女子昨天下午獨自一人前往位於新竹縣寶山鄉的寶二水庫散步散心，沒想到卻在庫區旁行走時，疑似失足滑倒直接摔進水中，因寶二水庫接近滿庫，水深有數十公尺，女子被人發現時還在水邊神色驚恐地載浮載沉，所幸她被救上岸送醫後並無大礙。

竹東警分局楓橋派出所是在29日下午2點接獲女子的母親來電，稱女兒前一天晚上就獨自開車離家出門一夜未歸，隔天一早家人外出找她，才發現她的車就停在寶二水庫的停車場，可是人卻不見蹤影，希望警方能幫忙尋人，就怕女兒遭遇不測。

沒想到員警抵達停車場後，竟然直接發現那名外出未歸的女子就在一旁邊坡下的岸邊，全身泥濘濕透，警員徐億岳趕緊不顧自身危險，用手腳並用的方式爬下邊坡，才把半身泡在水中的李女拉起，並以背負的方式將她救上岸。

不過為何女子會落水，據李姓女子家人所稱，最近可以明顯感受到她心情不太好，而員警經詢問李女本人也獲得李女坦承，她是因為近期生活發生太多煩心的事，才會自己駕車到寶二水庫散心，把車停在停車場後就獨自沿著水邊的邊坡走，但也不記得為什麼會在水中。