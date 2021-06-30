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疫情期間宅在家 台南55歲寂寞女子玩LINE交友險被騙
55歲吳姓女子經由LINE認識自稱香港男子，兩人互加成為好友，林表示他從寄出包裹禮盒要贈送吳女，昨天請她至台南市東區銀行，依指定帳號匯款國際運費及手續費2千歐元，折合新台幣6萬6千558元，銀行行員警覺她遭詐騙報警及時攔阻。
台南市警一分局文化派出所警員王潛粕、曾崇恩昨天中午12點多，接獲某家銀行行員報案，稱有吳姓女子疑似遭受詐騙情事，員警獲報後立即到場協助查處。
吳姓女子說，她在LINE通訊軟體認識自稱香港男子林馬克，對方表示寄出包裹禮盒多箱欲贈送吳女，請她至銀行依指定帳號匯款該包裹國際運費及手續費共2千歐元，包裹始能通關放行，行員機警並提問關懷，發現疑似遭詐騙匯款，通知警方前往查處。
王潛粕向吳女詳細解說網路交友詐騙手法，當場以手機搜尋相關詐騙案例後，吳女始驚覺差點受騙而停止匯款手續，成功攔阻詐騙。
警方提醒民眾防疫期間，民眾都宅在家中，靠著上網來抒發時間，但網路詐騙方式無奇不有，希望民眾在面對網路交友訊息時，應秉持謹慎查證是否正當及安全性，如有任何疑惑，都可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查詢。
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