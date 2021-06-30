聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子坐輪椅闖平交道「翹孤輪」害火車停駛 警還在找人
彰化市泰和平交道昨天疑似有身障人士闖入，一名男子在柵欄放下後還坐著輪椅闖進鐵道上轉來轉去，還一度「翹孤輪」，讓目睹民眾看傻了眼，擔心火車就快抵達，鐵路警察局彰化分駐所調閱監視器，發現開男子最後自行離開，並未發生意外，但無故闖入平交道已違規展開調查，目前還未掌握該名男子身分。
有網友昨天行經彰化市泰和平交道時，看到一名身障人士在柵欄放下後還闖進平交道，待了好幾秒，網友將行車紀錄器畫面貼上網，內容也指出6月29日12時27分該男子突然闖入平交道，不斷的向火車比中指，幸好火車有及時發現停了下來，而坐輪椅的男子隨後也從另一邊離開。
對於男子囂張行徑網友看到影片也紛紛留言「頭殼壞了」、「壞的不止是腳」、「哇靠還會翹孤輪」。彰化縣警局交通隊指出，身障者坐輪椅屬於行人，依據道路交通管理處罰條例第 80條，行人行近鐵路平交道，不遵守看守人員之指示，或遮斷器開始放下，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，仍強行闖越，處2400百元罰鍰。
轄區派出所與體鐵路警察局彰化分駐所昨天看到網路上的影片到現場查看，發現號誌並未故障，派出所員警從畫面也對該男子沒有印象，不能確定是否為轄區居民；鐵路警察表示，已調閱監視器了解該男子身分與闖入平交道動機，但目前還找不到人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言