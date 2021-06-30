男子坐輪椅闖平交道「翹孤輪」害火車停駛 警還在找人

彰化市泰和平交道昨天疑似有身障人士闖入，一名男子在柵欄放下後還坐著輪椅闖進鐵道上轉來轉去，還一度「翹孤輪」，讓目睹民眾看傻了眼，擔心火車就快抵達，鐵路警察局彰化分駐所調閱監視器，發現開男子最後自行離開，並未發生意外，但無故闖入平交道已違規展開調查，目前還未掌握該名男子身分。

有網友昨天行經彰化市泰和平交道時，看到一名身障人士在柵欄放下後還闖進平交道，待了好幾秒，網友將行車紀錄器畫面貼上網，內容也指出6月29日12時27分該男子突然闖入平交道，不斷的向火車比中指，幸好火車有及時發現停了下來，而坐輪椅的男子隨後也從另一邊離開。

對於男子囂張行徑網友看到影片也紛紛留言「頭殼壞了」、「壞的不止是腳」、「哇靠還會翹孤輪」。彰化縣警局交通隊指出，身障者坐輪椅屬於行人，依據道路交通管理處罰條例第 80條，行人行近鐵路平交道，不遵守看守人員之指示，或遮斷器開始放下，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，仍強行闖越，處2400百元罰鍰。