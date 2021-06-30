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台南中山路、西華南街智慧路口 明起科技執法上路

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

台南市中西區中山路、西華南街口為首座智慧安全路口，利用智慧科技即時顯示違規車輛車號，警告違規用路人，交通局指出，執行半年來交通違規件數大幅下降9成，明天起將配合警方執行科技執法開罰，呼籲用路人遵守交通規則。

交通局長王銘德表示，經由大數據挑選人潮聚集、違規行為嚴重的中山路與西華南街口試辦智慧安全路口，藉由AI影像辨識即時偵測中山路雙向機車逆行、汽機車闖紅燈及跨越停止線等違規行為，並以LED資訊可變標誌即時顯示違規車輛的車牌號碼。

統計半年來，市府發現機車闖紅燈、逆向行駛等違規行為，從去年啟用前平均每天124件、129件，大幅下降到每天8件、15件，下降比率分別為94%、88%，顯示智慧安全路口的即時警告方式已有明顯效果。

王銘德說，為進一步維護人車通行安全，從7月1日將針對機車逆行、汽機車闖紅燈等行為移請警察局實施科技執法，目的不在開單，而是希望遏止違規與事故，用路人不要心存僥倖傷了荷包。

台南市中西區中山路、西華南街為首座智慧路口，藉由AI影像辨識即時偵測違規行為，明天起科技執法上路。圖／台南市交通局提供
台南市中西區中山路、西華南街為首座智慧路口，藉由AI影像辨識即時偵測違規行為，明天起科技執法上路。圖／台南市交通局提供
台南市中西區中山路、西華南街為首座智慧路口，明天起科技執法上路。圖／台南市交通局提供
台南市中西區中山路、西華南街為首座智慧路口，明天起科技執法上路。圖／台南市交通局提供

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