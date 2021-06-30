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挺屏東更挺警 南投埔里警友會買50箱芒果送基層
現在正值芒果產季，但屏東因傳出Delta變種病毒入侵，波及當地芒果產銷而爆出退訂潮，而南投埔里警分局長方秋梅是屏東子弟，不捨果農生計受影響，與警友辦事處認購50箱芒果，今分送轄內各警所，慰勞基層員警，也藉此力挺果農。
埔里警分局指出，方分局長是屏東子弟，近期見Delta變種病毒入侵故鄉，憂心也關心當地狀況，得知枋山芒果因疫情被大量退訂，果農苦不堪言，令她相當不捨，因此與埔里警友辦事處主任曾允信討論，並決定以認購行動幫助農民度難關。
埔里警友辦事處和方因此向屏東果農一次就下訂50箱芒果，今天新鮮到貨，更重要的是，這50箱全都要用來慰勞基層，分送給各分駐所及派出所員警，感謝他們在疫情期間辛苦防疫，讓他們在勤務空檔之餘「芒」裡偷閒享用香甜水果。
方秋梅說，疫情影響了我們的生活，更影響了許多行業的生計，而農民辛苦耕種一整年，盼的就是收成，提供給消費者最優質的農產品，這也是他們賴以為生的重要收入，盼國人別因為疫情對屏東及枋山貼標籤，反而應該互相幫忙給予支持。
埔里警友辦事處和方也提到，爆發疫情以來，第一線的醫護、警消等防疫英雄都堅守崗位至今，辛苦不在話下，也很需要大眾為他們加油打氣，因此購買50箱芒果給警察同仁享用，用新台幣下架屏東芒果，挺果農也挺警察，一舉兩得。
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