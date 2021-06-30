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屏東Delta群聚再增1確診！多3人驗出Delta變異株 累積15人

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高雄大樓傳確診整棟清零隔離　律師質疑：法令依據在哪

聯合報 / 記者張議晨徐如宜王慧瑛/ 高雄即時報導

高雄鳳山區一棟大樓昨天傳出新冠肺炎「陽性」病例，市府昨緊急召回大樓一百多名住戶採檢，並強制送防疫旅館隔離14天；高雄知名行政法律師林石猛今在個人臉書發文，質疑市府法源依據，要市長陳其邁給個說法。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎解釋，陽性個案與24日公布確診者住同棟樓，但不認識，研判大樓至少3人感染，不排除疫情擴大才採取強烈措施。

林石猛貼文指出，依大法官釋字第543號解釋「緊急命令之發布，雖不受憲法第二十三條所揭示法律保留原則之限制，惟仍應遵守比例原則。」國家元首依憲法頒布緊急命令尚且如此，但尚未頒布緊急命令前提下，不知道將整棟大樓住戶，一律強制拘束人身自由14日的法令依據？

林石猛質疑，平時很少評論高雄市政府的施政作為，但是昨晚高雄市長的「鐵腕」措施，將一人染疫的鳳山某大樓全部住戶（快篩245人全部呈現陰性），一律強制送進防疫旅館關14天，令同為鳳山住民的他震驚與不解，而難以再保持沈默。

他強調，這些被高雄市府「強制收容」14天的鄉親，如果對市府作法不服，可以考慮聲請提審等及時救濟，他也希望市府針對強制措施與比例原則如何衡量判斷，市長陳其邁應公開給個說法。

據了解，昨採檢陽性的女住戶，和24日公布的確診者，均住在鳳山這棟大樓，兩人住在同棟樓但互不認識，疫調研判是之前有先後搭同部電梯下樓倒垃圾而感染，擔心同棟樓住戶陷入高風險，所以採取強烈措施。

潘炤穎說，此案已屬大樓群聚案，之前仁武群聚有2確診個案，昨又有一陽性個案，整棟大樓已出現3起感染，且屬不同家戶、不同樓層，此大樓群聚案至少已3人感染，是公共空間的接觸傳染，不排除疫情規模還會再擴大，因此才採取全大樓清零作法，但疫情公布還是以中央流行疫情指揮中心公布為準。

律師林石猛今在個人臉書，質疑市府針對疑似個案，卻整棟樓百戶隔離採檢，法源依據在哪。記者張議晨／攝影
律師林石猛今在個人臉書，質疑市府針對疑似個案，卻整棟樓百戶隔離採檢，法源依據在哪。記者張議晨／攝影
高雄鳳山區某大樓昨傳出陽性個案，高雄市環保局今緊急在附近消毒。記者徐如宜／攝影
高雄鳳山區某大樓昨傳出陽性個案，高雄市環保局今緊急在附近消毒。記者徐如宜／攝影

疫情 高雄市 陳其邁

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