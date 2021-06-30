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歹徒假冒民代名差點騙到50萬元 中市議員楊典忠急報警

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市議員楊典忠今天急報案說，有歹徒假冒他，打電話向他朋友謊稱要借50萬元，朋友不疑，到銀行要轉帳時被銀行人員查覺有異勸阻，楊典忠今天向台中市清水警分局報案，要查出這名詐騙歹徒。

楊典忠今天先在臉書急澄清說，他最近接到通報，疑似有心人藉他名義，透過Line等通訊軟體要借錢，他提醒大家不要被騙，他說接到通報，疑有心人士想藉他的名義，透過Line等通訊軟體向他的朋友借錢，他呼籲大家不要上當被騙。

楊典忠說明，他一名台中朋友日前接到電話，對方謊稱是「楊典忠」，人在台北急需用錢，要向朋友借50萬元，二人還互換Line交談，朋友聽聲音，誤以為對方真是楊典忠，馬上到銀行要轉帳，銀行人員查覺不對勸阻，朋友馬上打電話查證，才知差點被騙50萬元。

有歹徒假冒台中市議員楊典忠名義，要向他朋友借50萬元，朋友差點被騙，楊典忠今天報案。圖／市議員楊典忠服務處提供
有歹徒假冒台中市議員楊典忠名義，要向他朋友借50萬元，朋友差點被騙，楊典忠今天報案。圖／市議員楊典忠服務處提供
台中市議員楊典忠今天在臉書急澄清，有人冒名他要借錢。圖／取自楊典忠臉書
台中市議員楊典忠今天在臉書急澄清，有人冒名他要借錢。圖／取自楊典忠臉書
有歹徒假冒台中市議員楊典忠名義，要向他朋友借50萬元，朋友差點被騙，楊典忠今天報案。圖／市議員楊典忠服務處提供
有歹徒假冒台中市議員楊典忠名義，要向他朋友借50萬元，朋友差點被騙，楊典忠今天報案。圖／市議員楊典忠服務處提供

台中市 詐騙

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