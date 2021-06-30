歹徒假冒民代名差點騙到50萬元 中市議員楊典忠急報警

台中市議員楊典忠今天急報案說，有歹徒假冒他，打電話向他朋友謊稱要借50萬元，朋友不疑，到銀行要轉帳時被銀行人員查覺有異勸阻，楊典忠今天向台中市清水警分局報案，要查出這名詐騙歹徒。

楊典忠今天先在臉書急澄清說，他最近接到通報，疑似有心人藉他名義，透過Line等通訊軟體要借錢，他提醒大家不要被騙，他說接到通報，疑有心人士想藉他的名義，透過Line等通訊軟體向他的朋友借錢，他呼籲大家不要上當被騙。