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通緝犯車停路邊睡死 不配合盤查還盧警「群聚」落網

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市昨天有男子駕車違停被警盤查，被要求報上身分卻支吾其詞，連出生地都換了3次，說要找律師卻說不出名字，當員警接近又喊「盤查是群聚」，在路邊折騰半小時才被帶回派出所查出通緝身分，被逮捕歸案。

昨天上午7時許，桃園警分局中路派出所員警下班返家，行經中山路時，發現有一輛白色小客車違規停放在外側車道上，影響用路人安全，員警上前關切，卻見車上駕駛熟睡不醒，便通報警力支援。

經員警敲車窗許久，坐在駕駛座的簡姓男子（33歲）才醒過來，下車接受員警盤查，他自稱是從台北下來桃園找朋友，太累才在路邊睡著。

警方要求出示證件，簡男稱沒帶在身上，被問到個人資料也支吾其詞，一下說住高雄，一下住台北，再改口住台南，態度飄移，雖然後來報上一條身分證號，卻非他本人，不僅照片相貌不符，證上資料含父母姓名及戶籍地址他也一問三不知。

這時他掏出手機說要聯絡律師，滑了許久卻連律師名字都說不出，見員警靠自己太近，又說盤查「是群聚」，還一度作勢要錄影蒐證。

由於男子始終不願配合，警方無法取得身分以告發交通違規，便依法將他帶回派出所，透過M-Police人臉辨識系統找到身分，發現他正遭通緝，立即逮捕歸案。

據了解，簡男日前疑與朋友起衝突，動手將對方打死，被台中地檢署依傷害致死罪起訴，求處6年徒刑。由於遲未到案，檢方4月發布通緝，昨天終於在桃園找到人。

簡姓男子聲稱要聯繫律師，卻連律師姓名都不知道。記者楊湛華／翻攝
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簡男見員警靠自己太近，竟說盤查是群聚。記者楊湛華／翻攝
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見違停駕駛熟睡，員警敲窗許久才把他叫醒。記者楊湛華／翻攝
見違停駕駛熟睡，員警敲窗許久才把他叫醒。記者楊湛華／翻攝
男子轎車停在紅線外，已明顯違規，影響用路安全。記者楊湛華／翻攝
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通緝 律師 人臉辨識

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