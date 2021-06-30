兼外送養家太耗油 貨車司機暗槓公用汽油藏樹叢

高雄市彭姓男子擔任送貨司機期間，為多賺點錢貼補家用，下班後兼做外送員，疑因外送機車油耗過大，竟抽取公司貨車汽油裝進寶特瓶，並藏於仁大工業區中的路邊樹叢，仁大工業區服務中心清潔人員今年5月發現汽油瓶報警，員警長期追蹤，昨天又發現汽油瓶，調閱監視器查緝彭男歸案。

據了解，彭姓男子（43歲）與父母同住，民國105年起在苓雅區某零件公司擔任送貨司機，每月薪水約3萬元，為多賺點錢照顧家人，108年起陸續抽取公司貨車汽油，並藏於仁大工業區路旁行道樹草叢內，有外送到附近再拿汽油裝進機車油箱。

仁武警分局表示，仁大服務中心清潔員5月25日通報，工業區道路旁樹叢遭不明人士放置汽油瓶，起初清潔人員以為是汽油彈不敢亂動，員警到場發現裝有汽油的容器為礦泉水寶特瓶且無引信，排除汽油彈可能，質疑可能是有司機抽取汽油牟利，經查108年起即陸續發現汽油瓶，自今年4月起共計發現43瓶。

仁武警分局長蔡文峰表示，仁大工業區是高雄石化重鎮，考量園區安全，警方立即成立專案小組，邀集廠商研議防止作為，得知廠商分別外拉26支監視器，再建議園區另增設23套監視系統，提升園區安全能量。

仁武警分局昨下午4時許再獲報發現3瓶汽油瓶，調閱監視器發現1輛小貨車形跡可疑，到該公司訪查鎖定擔任司機的彭男，聯繫彭男到案說明，警方詢後將依竊盜、業務侵占等罪嫌，函送橋頭地檢署偵辦。