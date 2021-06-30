台中大安區農會今贈警方爆閃燈 守護大甲轄內交通安全

台中市大安區農會以回饋地方的精神，今天捐贈30組太陽能紅藍爆閃警示燈給大甲警分局，以實際行動支持警察工作，加強交通安全。

台中市警局大甲分局銜接后里、大安、大甲及外埔4個行政區域，轄內設有日南幼獅工業區、中部科學園區（后里園區）等重要工業中心，地理位置特殊交通便利，工作人口往來頻繁，部分路口車流量大且外來民眾不熟悉大甲地區路況，為提升大甲地區民眾「行的安全」，大甲警分局不斷思考如何改善轄內的交通設施。為支持警察有效防制交通事故，

大安區農會總幹事蔡建宗及理事長陳蓮章表示，疫情期間，有感警察為保護人民戰守第一線，無論是近期執行疫調、防疫宣導、取締、巡邏、交通事故處理或治安案件處理等，時常於鄉間小路巡邏，特別捐贈太陽能紅藍爆閃警示燈，裝置於十字路口處或較昏暗的地方，讓員警為市民服務同時能兼顧安全，並適時提醒用路人減速慢行，大甲警分局長李建興代表接受捐贈並致贈感謝狀。