台中大安區農會今贈警方爆閃燈 守護大甲轄內交通安全
台中市大安區農會以回饋地方的精神，今天捐贈30組太陽能紅藍爆閃警示燈給大甲警分局，以實際行動支持警察工作，加強交通安全。
台中市警局大甲分局銜接后里、大安、大甲及外埔4個行政區域，轄內設有日南幼獅工業區、中部科學園區（后里園區）等重要工業中心，地理位置特殊交通便利，工作人口往來頻繁，部分路口車流量大且外來民眾不熟悉大甲地區路況，為提升大甲地區民眾「行的安全」，大甲警分局不斷思考如何改善轄內的交通設施。為支持警察有效防制交通事故，
大安區農會總幹事蔡建宗及理事長陳蓮章表示，疫情期間，有感警察為保護人民戰守第一線，無論是近期執行疫調、防疫宣導、取締、巡邏、交通事故處理或治安案件處理等，時常於鄉間小路巡邏，特別捐贈太陽能紅藍爆閃警示燈，裝置於十字路口處或較昏暗的地方，讓員警為市民服務同時能兼顧安全，並適時提醒用路人減速慢行，大甲警分局長李建興代表接受捐贈並致贈感謝狀。
分局長李建興感謝大安區農會在防疫關鍵時刻慷慨支持與肯定致贈警示燈，熱心公益，讓員警能在更安全的環境中執勤，減輕心裏負擔，他也提醒駕駛人，切勿有僥倖心態而有違規行為「遵守交通規則是平安回家唯一的道路」。
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