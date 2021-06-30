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影／他3天2撞車一次四輪朝天一次撞5車 第2次酒駕送辦
基隆市余姓男子前晚在友人家中喝酒，休息過後，昨天清晨開車回家途中，在南榮路與機車碰撞後向右偏移，撞上停在路旁的5輛車酒測值為每公升0.08毫克，警方依公共危險罪嫌將他送辦。警方查出，余男27日清晨開另一輛車，在東信路翻車，四輪朝天。警方查出，余男3天之內發生兩次撞車。
余姓男子前晚在友人家中喝酒，休息過後，昨天清晨開車回家途中，在南榮路與機車碰撞後向右偏移，撞上停在路旁的5輛車。警方到場處理，對余進行酒測，酒測值為每公升0.08毫克，涉嫌酒駕，偵詢後依公共危險罪嫌將他送辦。
警方說，余男肇事後，面對員警詢問精神狀況不佳，酒測有微量酒精反應，帶回偵詢後送辦。被撞的機車騎士手腳擦挫傷，送醫治療後無大礙。
交通隊查出，余男就是27日在東信路翻車的駕駛，兩起車禍肇事人都是同一人。市警第二分局東光派出所27日5時47分接獲報案，一輛汽車車擦撞對向路邊停車車輛導致翻覆，余男及副駕女子自行脫困，輕微擦傷表示不願就醫，交通隊進行相關事故處理程序，余男酒測值為0，沒有酒駕。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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