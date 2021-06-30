高雄男銀行申請紓困貸款不成 難生存情緒失控遭警管束

經營戶外運動旅遊的吳姓男子向銀行申請企業紓困貸款，因銀行聯徵未過，未准核貸，他在銀行情緒失控，經警方上銬保護管束，他憤而控告警方傷害。今天他認為，誰也不願意疫情發生，但政府的好意被卡在銀行，已撤銷對警方提告。

吳姓男子6月9日到高雄市小港區某銀行，申請企業紓困貸款，準備貸款100萬元，但因銀行聯徵發現他有卡債未還，無法核貸，突然情緒失控，經銀行向小港警分局方求助，員警趕到銀行壓制他，並對他上手銬，帶回派出所。事後他到醫院驗傷，向鹽埕警分局提告小港警分局員警傷害他。

高雄市小港警分局督察組長邱明勇今天表示，經檢視相關監錄影像，員警只是為了保護吳姓男子，才對他上手銬帶回保護管束，全程並沒對他有暴力行為。吳姓男子今天也說，他已對警方撤告。