具夜間海上搜救能力 空勤重型黑鷹機7月投入救災

內政部空中勤務總隊去年10月接收6架重型黑鷹直升機，並於今天證實，歷經6個月完成差異及任務組合訓練，已充分具備夜間海上搜救能力，7月起投入空中救災行列。

為因應空中救災需求，國防部移撥15架黑鷹直升機供空勤總隊救災使用，最後6架重型黑鷹直升機於去年10月運抵高雄港，隨後也完成接收，強化救災能量。

空勤總隊今天發布新聞稿表示，這6架重型黑鷹直升機接機後就部署高雄駐地，並進行飛機檢整、組合訓練及塗裝工程，以全新面貌彰顯空勤總隊長期以來深植人心的紅色救災標誌。

歷經6個月完成差異及任務組合訓練，空勤總隊說，這6架重型黑鷹直升機已充分具備夜間海上搜救能力，明天起開始擔任備勤，正式投入空中救災行列，可大幅提升整體空中救災能量，並保障人民生命財產安全。

空勤總隊指出，重型黑鷹直升機增裝前視紅外線熱顯像儀（FLIR）、夜間搜索燈、搜救尋向器、目標定位系統、氣象雷達和衛星通訊系統等6項裝備，和基本構型黑鷹機的最大差異，在於提升夜間海上搜救的穩定性及安全性，對機組人員於搜救時大有幫助，可加速及安全完成艱鉅的搜救任務。