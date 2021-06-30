疫情不鬆懈 南市議員陳秋萍與建商贈永康警防疫物資

全國疫情確診案例日來減少，但傳染力更強的Delta變種病毒入侵，仍讓外界憂心，有感警察同仁執勤風險增加，台南市議員陳秋萍及北揚建設董事長洪德勝，今上午前往永康警分局贈送防疫物質一批，警方說，此舉不僅增強警防護量能，更能無後顧之憂執行防疫。

陳秋萍及洪德勝共贈送永康警分局708支護目鏡、120個全罩式面罩及168瓶酒精。陳秋萍表示，目前南台灣正面臨Delta變種病毒的威脅，台南數日「嘉玲」後又爆發確診個案，顯見面對疫情一定要戒慎恐懼，步步為營，沒有鬆懈的本錢。

她說，警察的辛勞有目共睹，不僅要負責特定場所、群聚案件查緝，目前開放75歲以上長者施打疫苗，警察也都要到場加強周邊交通秩序整理，身為防疫及治安交通工作的中流砥柱，一定要確實做好防護措施，才能抵禦頑強的病毒。