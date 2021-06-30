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七旬老太太血糖太低街頭跌倒 安平警蹲身旁照顧市民讚

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

70歲王姓老婦人昨天下午1點多因血糖太低，在台南市安平區建平、怡平路口跌倒，2名警員耐心蹲在阿嬤身旁協助，被熱心的林姓女市民眾拍下，放上臉書，警察溫暖的善舉就這樣傳了開來，讓人發現台南府城最美的是「人心」。

台南市警四分局華平所，昨天下午接獲物流司機路過報案表示，有名阿嬤蹲坐於市政府大馬路上，急需救援，華平派出所警員吳哲維與洪雍翔隨即趕到現場，發現王姓老阿嬤倒臥在路旁，員警立即通報119並主動上前關心協助，才了解原來阿嬤因低血糖跌倒了站不起來，且已在路上坐了好一陣子都站不起來。

2名警員護送阿嬤就醫，經確認並無大礙，才安心地離開。2名警員耐心蹲在阿嬤身旁的身影，被熱心的林姓女市民眾拍下，放上個人臉書。

分局長甘炎民表示，安平警在打拼治安及守護交通外，也一直不忘溫馨助人，民眾需要我們，一通電話我們就會趕到服務到家，提醒民眾家有高齡長輩或朋友者，應少外出遊走，宅在家防疫最安全，也特別感謝熱心的物流貨車司機的一通電話，也感謝為市民記錄下這溫暖一幕的林小姐，展現員警為民服務精神。

70歲王姓老太太血糖太低跌倒，安平警員熱心協助。圖／翻攝自民眾臉書
70歲王姓老太太血糖太低跌倒，安平警員熱心協助。圖／翻攝自民眾臉書
民眾看到安平警員熱心協助老太太，將圖文PO上臉書。圖／翻攝自民眾臉書
民眾看到安平警員熱心協助老太太，將圖文PO上臉書。圖／翻攝自民眾臉書

阿嬤 警察

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