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不甘前女友另結新歡 前男友糾眾當新歡面押走她要踹共

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄54歲陳姓男友與越南籍40歲阮姓女子分手後，疑心有不甘，昨天早上9時許，夥同3名友人在阮女三民區中都街住處埋伏，趁阮女回家時，當著阮女的王姓男友人面前將阮女強押上車，王事發後隨即報案，警方根據陳嫌傳給王男的訊息，掌握陳嫌等人行蹤，昨中午12時順利將阮女就出，全案警詢後，依妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，陳男與阮女交往一段時間，兩人分手後發現阮女疑有新歡，心有不甘的陳男夥同友人，打算將阮女強押走，再逼阮女新歡出面談判。

昨天早上9時許，陳男等人再阮女住處附近埋伏，見阮女由王男載回家後，當著王男面前將人強押上車，王男見阮女遭人押走，隨即向警方報案，警方組織專案小組全力偵辦。

據了解，陳嫌懷疑阮女新歡是王男，將阮壓制仁武區一間工廠後，傳訊給王男，約王出面對這段感情好好談判，警方根據陳嫌等人訊息，確認押人地點，規畫援救行動，最後順利在案發後2小時，迅速將陳嫌等人逮捕到案。

阮女被押上車過程與陳嫌等人有所拉扯，所幸傷勢無礙，警方在陳嫌等人車上查出多把棍棒，還搜出兩把黑色玩具槍枝，陳坦承押人單純是想要與阮女釐清雙方感情，全案警詢後，依妨害自由、傷害、毀損等罪嫌，將陳嫌等4人移送法辦。

警方昨天在案發後2小時，將陳嫌等人逮捕歸案，還在車上查獲棍棒及兩把玩具手槍。圖／讀者提供
警方昨天在案發後2小時，將陳嫌等人逮捕歸案，還在車上查獲棍棒及兩把玩具手槍。圖／讀者提供
警方昨天在案發後2小時，將陳嫌等人逮捕歸案，還在車上查獲棍棒及兩把玩具手槍。圖／讀者提供
警方昨天在案發後2小時，將陳嫌等人逮捕歸案，還在車上查獲棍棒及兩把玩具手槍。圖／讀者提供
警方昨天在案發後2小時，將陳嫌等人逮捕歸案。圖／讀者提供
警方昨天在案發後2小時，將陳嫌等人逮捕歸案。圖／讀者提供
警方昨天在案發後2小時，將陳嫌等人逮捕歸案。圖／讀者提供
警方昨天在案發後2小時，將陳嫌等人逮捕歸案。圖／讀者提供

分手 槍枝

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