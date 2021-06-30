聽新聞
test
0:00 / 0:00
八旬翁凌晨騎機車誤上國道逆向行駛 遭BMW撞上身亡
80歲賴姓男子今天凌晨騎機車誤上國道，在國道一號北向180公里台中路段遭一輛BMW轎車撞到，傷重不治，一度傳出男子身首異處斷成兩截，國道三隊表示，男子沒有斷成兩截而是身體卡在中間分隔島，目前還在釐清男子騎上國道原因。
國道警察三隊表示，賴姓男子是在零晨零時42分在國道一號北向180公里處內側車道遭煞車不及的BMW轎車駕駛薛姓男子撞上身亡，薛男經檢測無酒駕，死者將請示檢察官請法醫抽取眼球液檢驗是否酒駕，也不排除是因凌晨視線昏暗，死者誤騎上國道。
由於一度傳出死者身首異處死狀甚慘，國道三隊表示，賴男機車被撞爛，賴男被撞噴飛在機車後方30公尺，卡在中間分隔島當場身亡，並非身首異處。
薛姓駕駛表示，突看到一人逆向騎來，來不及煞車就撞到了，由於薛男未裝設行車影像紀錄器，警方已在找尋經過車輛提供影像。
警方表示，80歲賴男家住彰化市，家人說他平常常自己騎車出去，不知為何會半夜騎車外出，已調閱鄰近南屯交流道監視器以釐清事故原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言