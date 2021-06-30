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八旬翁凌晨騎機車誤上國道逆向行駛 遭BMW撞上身亡

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

80歲賴姓男子今天凌晨騎機車誤上國道，在國道一號北向180公里台中路段遭一輛BMW轎車撞到，傷重不治，一度傳出男子身首異處斷成兩截，國道三隊表示，男子沒有斷成兩截而是身體卡在中間分隔島，目前還在釐清男子騎上國道原因。

國道警察三隊表示，賴姓男子是在零晨零時42分在國道一號北向180公里處內側車道遭煞車不及的BMW轎車駕駛薛姓男子撞上身亡，薛男經檢測無酒駕，死者將請示檢察官請法醫抽取眼球液檢驗是否酒駕，也不排除是因凌晨視線昏暗，死者誤騎上國道。

由於一度傳出死者身首異處死狀甚慘，國道三隊表示，賴男機車被撞爛，賴男被撞噴飛在機車後方30公尺，卡在中間分隔島當場身亡，並非身首異處。

薛姓駕駛表示，突看到一人逆向騎來，來不及煞車就撞到了，由於薛男未裝設行車影像紀錄器，警方已在找尋經過車輛提供影像。

警方表示，80歲賴男家住彰化市，家人說他平常常自己騎車出去，不知為何會半夜騎車外出，已調閱鄰近南屯交流道監視器以釐清事故原因。

80歲賴姓男子今天凌晨騎機車誤上國道，在國道一號北向180公里台中路段遭一輛BMW轎車撞到，傷重不治。圖／國道三隊
80歲賴姓男子今天凌晨騎機車誤上國道，在國道一號北向180公里台中路段遭一輛BMW轎車撞到，傷重不治。圖／國道三隊
80歲賴姓男子今天凌晨騎機車誤上國道，在國道一號北向180公里台中路段遭一輛BMW轎車撞到，傷重不治。圖／國道三隊
80歲賴姓男子今天凌晨騎機車誤上國道，在國道一號北向180公里台中路段遭一輛BMW轎車撞到，傷重不治。圖／國道三隊
80歲賴姓男子今天凌晨騎機車誤上國道，在國道一號北向180公里台中路段遭一輛BMW轎車撞到，傷重不治。圖／國道三隊
80歲賴姓男子今天凌晨騎機車誤上國道，在國道一號北向180公里台中路段遭一輛BMW轎車撞到，傷重不治。圖／國道三隊

國道 酒駕 BMW

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