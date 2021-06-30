影／通緝男撂人攜槍闖板橋社區討債 警當街攔查逮人

遭通緝張姓男子昨天夥同林姓及許姓男子攜帶空氣槍闖入社區討債，板橋警方獲報迅速趕抵當街攔查逮人，在林、許二人身上起獲空氣手槍1把，彈匣兩個及鋼珠彈35顆，張男坦承找二人陪同討債，辯稱不知二人身上有攜槍。空氣槍經檢測殺傷力不足，因無故攜帶類似真槍行為，警詢後昨依社會秩序維護法移送裁罰，遭通緝張男由解送地檢署歸案。

板橋警方昨天下午3時許獲報，在板橋區南雅東路一處社區內有三名男子，疑似持槍閒晃，迅速派遣轄區巡邏警力趕抵該社區，發現三名男子已離去，不見蹤影，警方不敢大意，在案發現場查訪，由目擊民眾提供三人特徵及離去方向，隨即南雅南路與南雅東路口發現帶頭的張姓男子（26歲）和許姓男子（23歲）及林姓男子（18歲）3人。

警方當街攔查，在許男身上起出空氣手槍1把和彈匣1個，在林男身上搜出彈匣1個，鋼珠彈35顆，全部帶返派出所釐清案情。

據了解，涉及詐欺案，為台中地檢署發布通緝中的張男，因與蔡姓男子有債務糾紛，昨天找許男及林男陪同準備前往要債，許、林二人便攜帶空氣槍前往欲壯勢，三人剛會合準備出發便被警方查獲，現場所查獲空氣槍，經警方初步檢測，雖殺傷力不足，無故攜帶類似真槍行為，警詢後依將3人社會秩序維護法移送裁罰，張男因詐欺案件遭通緝解送新北地檢署代執行歸案。