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逼迫網紅「放火」拍裸片、簽本票 青青男友等2人遭起訴
Youtuber「放火」去年9月間到網紅「青青」住處過夜，卻遭青青男友陳罡勳率人破門，逼赤裸下跪道歉，還簽本票賠錢了事。台北地檢署調查後，今依恐嚇取財等罪起訴陳罡勳、蔣家豪等2人。
檢方調查，放火（本名李育群）在去年9月16日參加由「Crazy Man瘋男」成員Nick舉行的私人派對，在派對上放火與JKF女郎「青青（本名吳雲青）」兩人相談甚歡，之後還一起回到女方住處。
之後，青青男友陳罡勳帶著四個人不斷敲門，進入青青住處後，對著放火不停叫囂，並逼他簽下30萬元本票。放火趕緊聯絡友人來交錢，但友人只帶25萬元現金。雙方經過討價還價後，才同意讓放火帶著本票離開，但他被強拍的裸體影片並沒有拿回。
事後，放火向台北市警信義分局報案，網路上卻仍傳出放火不雅照片。全案在10月爆發後，傳出青青設局「仙人跳」，而青青則發文道歉，強調「我和陳男已經毫無關係，在這當中我完全沒有拿到任何一分錢，也完全沒有想過設局，甚至仙人跳這件事情」。
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