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基隆某豪宅男子高樓墜落亡 家人要叫他上班才發現

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名年輕成年男子的家人今天上午7點多要叫醒他去上班時，才發現他墜樓，消防局119到場發現已經死亡，墜落處地點在大樓圍牆內。這棟大樓是基隆知名豪宅，警衛森嚴。警方到場拉起封鎖線調查，並報請檢方相驗，釐清死亡原因。

今天上午7點多，基隆市消防局119獲報，一棟豪宅大樓內，在社區圍牆內疑有人墜樓，消防人員到場發現已經死亡，通知警方處理。警方到場拉起封鎖線調查採證，並報請檢方相驗，查明墜樓原因。

據警方調查，死者的家人今天上午7點多要叫他起床上班，才發現發生意外，目前相關資料及過程警方都還在釐清中，但初步了解，沒有外力造成。由於這棟大樓是基隆少有豪宅，價格不斐，巡邏車進進出出及警方拉起封鎖線，也引起附近住戶及民眾議論。

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基隆某豪宅男子高樓墜落亡，家人要叫他上班才發現。記者游明煌／翻攝
基隆某豪宅男子高樓墜落亡，家人要叫他上班才發現。記者游明煌／翻攝

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