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澎湖警員昏迷不醒猝死 曾接種疫苗家屬認與死因應無關
澎湖縣馬公警分局警備隊53歲陳姓警員，昨天下午在車上突然昏迷不醒，目睹狀況的陳員親戚，當場打119向消防局求援，陳男到院前失去生命跡象，搶救無效；陳員15日曾接種第1劑AZ疫苗，據陳員家屬友人透露，陳妻認為死亡應與疫苗無關，詳細死因正待釐清。
昨天下午3時50分許，陳員車輛剛駛離天天開心KTV附近的停車場，剛好與親戚約在停車場碰面，討論在妻子經營的超商工作等事情，順便開導親戚心情，沒想到陳員突然表示不舒服，不久就在車內昏迷，嘴邊冒出白沫，在場親戚見狀報案求助，送往澎湖醫院急救後，下午5點13分宣告急救無效。
陳姓警員遺體傍晚在家屬陪同下移往菊島福園暫置，報請檢察官司法相驗，起初傳出陳員在15日接受施打第1劑AZ疫苗，但陳員妻子向友人透露，打完疫苗後並未出現身體不適，而且昨天病發時，距離接種已經有14天，不認為病發與疫苗有關。
陳姓警員的妻子在澎湖相當活躍，經營5間連鎖超商，夫妻感情好，陳員近年罹患惡性腫瘤，去年6月請假調養身體至今，他原服務於交通隊，近年因身體狀況不佳，調往馬公警分局警備隊服務，目前女兒已從本島趕回澎湖。
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