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影／滂沱大雨下轎車馬路中拋錨 中警濕身人力推車救援
台中市陳姓男子22日晚間開車行經南區時，轎車突然拋錨，當時正下著滂沱大雨，巡邏警員發現後，下車以人力推車的方式，協助陳將車輛移置到路旁，並請陳聯絡拖吊車到場，避免堵車，陳看到警方濕身協助推車，幫他解圍，也不斷感謝警方「真是太幸運了，有警察真好」。
第三警分局勤工所長范姜崇哲、警員林祥倫在22日晚間9時許，巡邏經過南區文心南路、建國北路口時，發現前方一輛轎車突然停在路中間動也不動，沒多久見該車警示燈亮起，車內陳姓駕駛（30歲）撐著傘下車站在車旁講電話，員警冒著大雨上前查看。
陳姓男子表示，才行駛到一半車輛突然熄火，嘗試多次仍無法發動，才剛要下車打電話連繫拖吊車前來救援，連警示牌都還來不及擺放，下一秒就遇上員警。
員警見雨勢滂沱，且夜間視線不佳，擔心造成後方來車追撞，便立即請陳上車操控方向盤，協助將車子推至路邊安全處等待拖吊車前來。
車輛移到路旁後，原本緊張的陳姓男子寬心不少，對於員警在大雨中濕身協助，深表感謝，直呼「巧遇巡邏員警實在是太幸運了」。
第三警分局表示，疫情第三級警戒期間，許多民眾減少外出次數，警方提醒，若車輛久未發動，開車出門前應做行前檢查，如果車輛行駛過程中拋錨，務必保持冷靜，讓車輛滑行至路旁不妨礙交通處，開啟雙黃燈，並在故障車輛後方適當距離放置警告標誌，以警告來車避免發生追撞。
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