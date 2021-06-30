國道狂飆時速達171公里遭吊照　男拗測速有誤差遭駁回

卓姓男子去年9月開車在國道3號一路狂飆，行經至北向74.3公里處碰上俗稱「紅斑馬」的國道公路警察巡邏車正在抓超速，該路段規定速限為時速110公里，卓的車速卻遭警方用雷射測速儀測出達時速171公里，已超過最高時速60公里，遭吊扣汽車牌照3個月。卓不服提行政訴訟，主張測速通常會有2至3公里的誤差，當下開車時速應未達171公里；法官卻認為，警方使用的測速器經檢驗合格，也無執行測速過程遭干擾導致不準確的證據，警方裁罰無誤，駁回告訴。

卓男主張，他查了標準檢驗局雷射測速儀檢定檢查技術規範，在速度偵測準確度上與實際速度會有正2公里、負3公里的誤差，他知道在國道超速60公里以上會被吊扣汽車牌照3個月，因此當下開車時速絕對不會超過170公里。

警方則說，該案用的雷射測速儀經經濟部標準檢驗局委託財團法人工業技術研究院檢定合格，並在有效期限內使用，若鎖定單一車輛進行測速，儀器上會有一個瞄準鏡，可將其雷射光點對準單一受測車輛進行測速，若超速就會直接鎖定，無論該車行駛何車道，都可測得車速，不受其他車輛干擾。

警方說，科學儀器檢測標準程式中所設計出「可容許」誤差數值是一個統計概數，往往是以「正負區間」表示概然數值，但沒有證據認定每次測速都會發生誤差，每次實際測得的數值在誤差範圍的正值端、負值端、或無誤差值，科學上並無法精準認定。因此，在超速違規舉發上，不允許舉發機關在實際測得數值上自行加上公差可能最大值，也不許行為人主張以實際測得數值減去公差可能最大值，仍以雷達測速儀實際測得數據為準。