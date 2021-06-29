男童學柔道被摔成腦死急救70多天不治 父母在旁悲泣

台中7歲黃姓男童上校外柔道課，拒絕做柔道招式雙吊袖，何姓教練強行壓制黃童做完動作，卻被罵「教練是大笨蛋」，何男涉嫌將黃童過肩摔、丟體拋摔，還叫廖姓男童也摔黃童，造成黃童頭部撞到地板受重創，台中地檢署已依傷害致重傷等罪將何男起訴，建請法院加重其刑。男童經急救70多天後，今晚不治，父母同意拔管，在旁悲泣。

豐原醫院表示，男童近幾天血壓和心跳已下降，情形不樂觀，已通知男童父母，今晚9點多，父母到場，同意拔管放棄搶救，男童在加護病房急救70多後仍告不治，父母和醫護人員在旁感傷。

男童的父親本月6日才在臉書說，他生日剛過， 自己生日願望只有一個，兒子平安健康醒來。

男童在衛福部豐原醫院急救中，醫院本月初指出，黃童目前昏迷指數3分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，呼吸狀況仍需依賴呼吸器，持續治療中。

黃童母親說，「相信司法會還給弟弟一個公道，也希望教練負起責任」，但如今教練交保，自己的孩子卻還在加護病房，她認為相當不公平，感到痛心且難過。

男童父親本月6日在臉書說，4月21日到今天已經45天，「我的瑪力歐帷帷，很勇敢也很堅強，這段期間持續有許多網友在黃爸爸臉書上為帷帷祈福、加油打氣。」