桃園中壢一日2事故！早上兩車相撞 下午路樹壓騎士

桃園市中壢區環中東路段上午發生追撞事故，現場車流一度嚴重回堵。記者朱冠諭／翻攝 桃園市中壢區今天發生2起交通事故，上午先是有小貨車直切內側車道，導致後方直行的自小客車反應不及直接追撞，造成環中東路路段一度嚴重堵塞；下午民權路段則有路樹倒塌，直接壓到1名女騎士和2部汽車，所幸2起事故都無人受傷。

中壢區環中東路段今上午約11點42分，1台小貨車於路邊起步時，直切內側車道，導致直行的自小客車反應不及直接追撞，小貨車載運的輪胎散落一地，小客車車頭全毀，不僅保險桿噴飛，輪胎也嚴重變形，現場車流一度嚴重回堵。

員警到場後15分鐘內恢復交通，警方表示，小貨車及小客車2位駕駛皆無受傷，且酒測值均為零，全案依交通事故處理程序後續辦理。

消防隊下午1點9分左右則獲報，稱民權路三段有路樹倒塌，消防隊到場了解，發現1棵長達3公尺以上的路樹，壓在2部汽車和1部機車上，汽車駕駛都不在車上，路過的女騎士雖被波及但沒受傷拒絕送醫。