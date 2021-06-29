桃園失智婦散步走失 臉書廣播都出動最後湖邊找到人
桃園市林姓女子昨晚帶7旬失智老母出門散步，要會合時卻未見母親身影，在公園周邊也遲遲找不到人，所幸在里長廣播、臉書以及警方協尋下，5小時後順利在長庚湖湖畔找到人，平安返家。
「我媽不見了！」昨天晚上19時許，一名女子神情緊張，眼框泛紅的走進龜山分局坪頂派出所報案；員警趕忙上前詢問究竟發生什麼事。
林姓女子表示，下午17時許帶著高齡70歲的母親到大湖國小附近公園散步，放母親獨自慢走，自己則沿公園外慢跑，沒想到要會合時，卻見不著人影，回家也沒看到人。
林女表示，當下聯絡了親朋好友在公園內外找人，但過了近1小時仍遍尋不著，由於母親失智，右眼也失明，不記得回家的路，非常擔心她的安危，才到派出所求助。
員警查明林母衣著特徵後，以公園為圓心向外調閱監視器，並依老婦可能的行走方向訪查商家及住家，也尋求大湖里里長協助，透過社區廣播、臉書社團PO文協尋，終於在當晚10時許於800公尺外長庚湖湖畔找到正在徘徊的婦人，母女團圓返家。
警方呼籲，若家中有高齡失智老人或易走失之孩童，可配掛防走失手鍊、衣服繡上姓名及連絡方式，以便讓熱心民眾、警方可以第一時間通知家屬。
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