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老翁記錯以為愛車遭竊 警：南港軟體園區兩處出入口常被混淆
台北市一名老翁，日前騎著剛買不久的機車至南港軟體園區洽公，不料完事後步出園區，發現愛車不翼而飛，深怕遭歹徒竊走，趕緊報警；警方調閱監視器後，發現老翁「記錯」停車位置，他的愛車還好好的停在園區街一帶。警方表示，過去就有民眾誤認南軟新民街及園區街的兩處出入口，呼籲前往洽公的民眾可以善用手機拍照功能，提醒自己車輛的停車位置。
南港分局南港派出所警員林政翰、蔡依妏當天獲報協助老翁，警詢時他稱，早上從新北市汐止區騎新車至南軟洽公，將愛車停在新民街與興東街路口的路邊停車格，怎知20分鐘後走回停車格，機車竟然不見了。老翁害怕歹徒看中新車下手行竊，淪為犯案工具，遂報警。
警員林政翰先請線上巡邏警員確認老翁所描述的停車位置，再詢問他的停車時間、路線，便與警員蔡依妏分頭調閱南軟周邊監視器，發現老翁確實有行經新民街與興東街口，但後來疑似找不到停車位，騎至三重路與園區街一帶停車。警方載老翁前往園區街一帶，發現機車仍安然無恙，他終於鬆一口氣，連忙感謝警方熱心協助。
警方表示，過去有民眾混淆南軟新民街與園區街的兩處出入口，不同出入口進出園區，導致在園區內迷路。
南港分局呼籲，民眾在不熟悉的地點停車時，可善用手機拍照功能，記下停車位置，以利事後找尋車輛；若無法找回車輛，可撥打110或是至附近派出所尋求協助。
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