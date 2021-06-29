老翁記錯以為愛車遭竊 警：南港軟體園區兩處出入口常被混淆

北市一名老翁日前騎新買的機車至南港軟體園區洽公，完事後找無愛車，擔心遭竊，於是報警；警方調閱監視器才發現，他記錯停車位置。記者翁至成／翻攝 台北市一名老翁，日前騎著剛買不久的機車至南港軟體園區洽公，不料完事後步出園區，發現愛車不翼而飛，深怕遭歹徒竊走，趕緊報警；警方調閱監視器後，發現老翁「記錯」停車位置，他的愛車還好好的停在園區街一帶。警方表示，過去就有民眾誤認南軟新民街及園區街的兩處出入口，呼籲前往洽公的民眾可以善用手機拍照功能，提醒自己車輛的停車位置。

南港分局南港派出所警員林政翰、蔡依妏當天獲報協助老翁，警詢時他稱，早上從新北市汐止區騎新車至南軟洽公，將愛車停在新民街與興東街路口的路邊停車格，怎知20分鐘後走回停車格，機車竟然不見了。老翁害怕歹徒看中新車下手行竊，淪為犯案工具，遂報警。

警員林政翰先請線上巡邏警員確認老翁所描述的停車位置，再詢問他的停車時間、路線，便與警員蔡依妏分頭調閱南軟周邊監視器，發現老翁確實有行經新民街與興東街口，但後來疑似找不到停車位，騎至三重路與園區街一帶停車。警方載老翁前往園區街一帶，發現機車仍安然無恙，他終於鬆一口氣，連忙感謝警方熱心協助。

警方表示，過去有民眾混淆南軟新民街與園區街的兩處出入口，不同出入口進出園區，導致在園區內迷路。