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影／通緝犯見街友失去生命跡象沒報警 反而偷錢逃逸
張姓街友日前因心血管疾病猝死路邊，黃姓通緝犯見狀未報警，伸手往張的衣物摸走數張百元紙鈔逃逸，犯行遭警方調閱監視器發現。黃遭逮稱缺錢，警方將他依竊盜罪嫌送辦；因疫情期間，他的通緝案件暫不歸案，檢察官視訊後飭回。
警方調查，本月5日凌晨1點多，張男（62歲）手拿1瓶牛奶，從台北市大同區南京西路一家超商走出，坐路邊飲用一半突然倒地，當場失去呼吸心跳，10分鐘後黃男（42歲）路過，往張的衣物摸走數張百元紙鈔逃逸。
另名路人見狀報案，警消趕抵張明顯死亡，法醫司法相驗時採驗張的檢體送驗，張並未罹患新冠肺炎。
警方調閱監視器查看張生前動態，意外發現黃的犯行，循線在新北市三重區一家旅館逮捕黃，黃辯稱他缺錢，這段時間都租旅館躲避通緝。
黃遭台北地檢署依竊盜罪通緝，另遭士林地方法院依侵占罪通緝，兩案因疫情期間暫不歸案，警方另依竊盜罪嫌將他函送法辦。
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