桃園沿海死亡事故頻傳 警即起77路口尖峰時段取締違規

桃園市大園觀音交通事故頻傳，警方即日起實施路安專案，77處路口上下班尖峰取締違規。記者曾增勳／翻攝

桃園市大園、觀音區今天上半年頻傳交通意外，死亡近20件超過去年，大園分局今天下午表示，警方即日起實施路安專案，在上、下班尖峰時段，針對大園中正東路、大觀路、三民路及觀音成功路、新生路等77個「熱點」易肇事路口，出動警力巡邏、定點指揮巡視及機動測速，加強宣導和取締違規，降低交通事故發生頻率。

大園、觀音轄區大，包括南崁往返桃園機場的三民路、市區中正東路、連接觀音的大觀路及觀音區的成功路、新生路等主要幹道的77處路口，今年來經常發生交通事故或汽機車自撞意外的熱點，半年來死亡件數居高不下，引起警方重視。