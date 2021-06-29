偽警疫情期推線上筆錄 北市刑大：必是詐騙

全國疫情三級警戒，有詐騙集團假冒北市警官偽稱疫情期間推線上筆錄擬騙民眾個資，台北市警察局刑事警察大隊今天呼籲，若來電提及「偵查不公開、線上筆錄」等關鍵字，必是詐騙。

刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心自5月15日宣布全國提升第三級防疫警戒，但有詐騙集團冒假檢警並鎖定居家防疫民眾行騙。

根據調查發現，此類詐騙集團先竄改來電號碼，使民眾誤以為接獲公務機關或企業機構電話，例如地檢署、警察局、戶政事務所、中華電信或醫療院所等，隨後再偽稱其為該單位員工，並誆稱被害人的身分證遭盜用、電話費未繳或請領醫療補助金且涉及刑案。

詐騙成員假意基於協助被害人，透過線上製作筆錄，以核對身分並進一步詐取被害人個資，要求需交付其名下現金、金融帳戶、提款卡及密碼等以證清白，還強調「偵查不公開」不得告知親友洩漏案情，使得被害人因恐懼無法向相關單位求證而受騙。

市刑大呼籲，「偵查不公開」為規範檢、警機關的偵查人員，並不適用民眾，且檢、警絕不會以全國疫情進入三級警戒為藉口，而要求民眾「線上製作筆錄」。

此外，北市警局電話總機代表號（02）23313561僅具受話功能、非供撥出使用，無法於一般話機來電時顯示號碼，也不具傳真用途，外界撥打後立即進入語音服務系統，民眾若接獲來電提及「涉及刑案、司法調查、偵查不公開、監管帳戶、線上筆錄」等關鍵字，必是詐騙，請務必提高警覺。