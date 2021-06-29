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疫情抓超速！中警專案7天罰破萬件 公庫入帳1974萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局交通大隊發現6月1日至17日，發生死亡車禍10件，其中7件研判都有一方超速，交大研判，疫情期間雖然人車變少，但用路人的車速反而變快，因此在21日至27日規劃一周的取締超速專案勤務，針對15分局轄區特性規劃勤務，根據台中市交大統計，專案期間共取締1.6萬餘件超速，若以每件超速罰款1200元計算，此次開罰金額為1974萬餘元，台中市交大提醒用路人，遵守速限規定，以測安全。

台中市警局交通大隊統計，6月1日至17日為止，台中市A1（人員死亡）交通事故有10件，造成10人死亡，其中7件至少一方違規超速，顯見疫情三級警戒期間路上車流雖少，但汽、機車駕駛人仍有車速過快現象，因此規劃從21日至27日實施為期一週機動測照大執法專案，針對轄內肇事熱點加強機動測速照相取締。

台中市交大今公布專案取締數字，專案期間共取締超速違規1萬6458件，每件可開罰1200元至2400元，若以每件開罰1200元計算，開罰金額約為1974萬餘元。

另外專案期間的全般交通事故發生899件、死亡1人、受傷532人、A3事故發生467件，較前一週全般事故減少311件（-26%）、死亡減少3人（-75%）、受傷減少269人（-34%）、A3事故減少113件（-19%），顯示大執法專案已見成效。

台中市交大隊長陳松寅說，警方執行移動式測照勤務目的並非以取締案件為首要目標，而是期望透過執法手段，教育駕駛人養成遵守速限的習慣，進而達到防制事故的目的。執勤時均要求同仁開啟警示燈，提高見警率，執行測速地點前方也會擺設警52測速取締標誌提醒民眾。

另外「違反道路交通管理處罰條例統一裁罰基準及處理細則」第12條第1項第11款，雖然規定超過速限未達10公里得實施勸導，仍請駕駛人遵守速限行駛。

台中市交大提醒，最近天氣不穩定，下雨天行車視線不佳，加上路面濕滑，如遇突發事故需要較長的反應時間及反應距離，建議用路人減速慢行，降低事故發生機率及傷亡程度。

台中市交大表示，為維護交通安全，專案結束後仍會維持一定執法強度，針對轄內事故熱點不定時及不定點強化機動測照，提醒駕駛人切勿有僥倖心態而有違規行為，安全行車才是回家唯一的路。

台中市警局交通大隊在疫情期間規劃取締超速專案，21日至27共取締超過1萬件的超速，開罰金額破千萬。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊在疫情期間規劃取締超速專案，21日至27共取締超過1萬件的超速，開罰金額破千萬。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊在疫情期間規劃取締超速專案，21日至27共取締超過1萬件的超速，開罰金額破千萬。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊在疫情期間規劃取締超速專案，21日至27共取締超過1萬件的超速，開罰金額破千萬。圖／台中市警局交通大隊提供

交通違規

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