違規群聚 竹北果汁店6人相約打麻將被檢舉

全國疫情三級警戒，外出須戴口罩，也禁止室內5人以上群聚，新竹縣竹北仍有民眾在果汁店內群聚打麻將，雖然6人都戴著口罩，但仍違反室內群聚的規定，警方依傳染病防治法製作稽查紀錄表，函送新竹縣衛生局裁處。

竹北警分局表示，昨天下午3點接獲民眾報案，稱一家果汁店內有多人群聚打麻將，警方到現場稽查時，6人雖立即散會，但警方到二樓查看，果然發現麻將桌上還擺滿了玩到一半的麻將，店家原本還想辯解才剛要開始玩，被警方反問「以為大家沒玩過？」店家才坦言，6人為朋友關係，相約打麻將消遣時間。

由於6人群聚打麻將違反室內禁止5人以上群聚的規定，警方依違反傳染病防治法規定，製作現場稽查紀錄表，函送衛生局進行裁罰。