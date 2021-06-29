快訊

長榮航如何撐過全球航空倒閉潮？拆客機座椅大破大立！

獨／難敵疫情！魏德聖付不出薪水 「台灣三部曲」解散劇組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違規群聚 竹北果汁店6人相約打麻將被檢舉

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

全國疫情三級警戒，外出須戴口罩，也禁止室內5人以上群聚，新竹縣竹北仍有民眾在果汁店內群聚打麻將，雖然6人都戴著口罩，但仍違反室內群聚的規定，警方依傳染病防治法製作稽查紀錄表，函送新竹縣衛生局裁處。

竹北警分局表示，昨天下午3點接獲民眾報案，稱一家果汁店內有多人群聚打麻將，警方到現場稽查時，6人雖立即散會，但警方到二樓查看，果然發現麻將桌上還擺滿了玩到一半的麻將，店家原本還想辯解才剛要開始玩，被警方反問「以為大家沒玩過？」店家才坦言，6人為朋友關係，相約打麻將消遣時間。

由於6人群聚打麻將違反室內禁止5人以上群聚的規定，警方依違反傳染病防治法規定，製作現場稽查紀錄表，函送衛生局進行裁罰。

警方也呼籲，民眾務必配合防疫政策，勿多人群聚、且應佩戴口罩，降低病毒傳播風險，防止疫情擴散，保護自己也保護他人。

店家坦言，6人為朋友關係，相約打麻將消遣時間。圖／警方提供
店家坦言，6人為朋友關係，相約打麻將消遣時間。圖／警方提供
警方到二樓查看，果然發現麻將桌上還擺滿了玩到一半的麻將。圖／警方提供
警方到二樓查看，果然發現麻將桌上還擺滿了玩到一半的麻將。圖／警方提供

麻將 衛生局 口罩

延伸閱讀

亂丟口罩成防疫破口南投加強稽查 最重罰6000元

「我不是彰化麻將牌咖」 台中重症老闆拔管後喊冤

疫情三級警戒延長悶太久 5好友相約打麻將消遣慘挨罰

5友人難得一聚「無罩」打麻將 警這小洞蒐證開罰了

相關新聞

高雄兒天天問安聯絡不上報警 雲林獨老倒地2天幸運獲救

「麻煩趕快去救我老爸！」雲林縣虎尾分局日前接獲一通高雄市民的報案電話，一名男子著急說，他獨居在土庫的父親，已兩天了一直聯...

白牌車成屏東Delta傳播跳板 屏東監理站要查違法載客

屏東縣枋山鄉爆發Delta病毒群聚感染，已有12人確診，在地63歲自營計程車司機因兩度搭載確診者染疫，再傳播給家人、友人...

影／酒後睡一覺清晨開車肇事 酒測值0.08移送法辦

基隆市余姓男子昨晚在友人家中喝酒，休息過後，今天清晨開車回家途中，在南榮路與機車碰撞後向右偏移，撞上停在路旁的5輛車。警...

疫情抓超速！中警專案7天罰破萬件 公庫入帳1974萬

台中市警局交通大隊發現6月1日至17日，發生死亡車禍10件，其中7件研判都有一方超速，交大研判，疫情期間雖然人車變少，但...

違規群聚 竹北果汁店6人相約打麻將被檢舉

全國疫情三級警戒，外出須戴口罩，也禁止室內5人以上群聚，新竹縣竹北仍有民眾在果汁店內群聚打麻將，雖然6人都戴著口罩，但仍...

高雄變態男稱無法控制右手 40分鐘3度襲胸落單女

高雄21歲盧姓男子，今年4月13日晚間8時許，在短短40分鐘內連續對3名落單女子襲胸，遭盧男侵犯的女性，且不僅在高雄下手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。