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高雄變態男稱無法控制右手 40分鐘3度襲胸落單女

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄21歲盧姓男子，今年4月13日晚間8時許，在短短40分鐘內連續對3名落單女子襲胸，遭盧男侵犯的女性，且不僅在高雄下手，檢警另查出盧曾在屏東偷拍女生如廁遭逮，沒想到被屏東地檢署諭令交保後死性不改，4月26日又在高雄三民區伸出狼爪，被害人年齡從20歲到60歲不等，高雄地檢署偵結，依違反性騷擾防治法，將盧男起訴。

檢方調查，盧姓男子在4月13日晚間8點許，騎機車路過高雄市鼓山區博愛一路，見1名女子獨自騎車，盧先騎車尾隨在後，趁女子準備左轉時趁機伸手強摸胸部逃逸；隔不到10分鐘，盧男在高雄凹仔底公園附近，又將狼爪伸向一名在人行道運動的女子，逞慾後就騎車逃離現場。

對兩名女子襲胸後盧竟不滿足，晚間9點左右，盧頭戴全罩式安全帽，經過鼓山區裕豐街見1女子落單，靠近從後方強抱女子，從後方襲胸後竄逃，短短40分鐘內，就對3名女子伸出狼爪。

高雄市警方獲報後展開追查，沒想到在警方追查期間，4月21日盧跑到屏東火車站，趁女生如廁時偷拍，當場被警方逮捕，移送屏東地檢署偵訊。

沒想到交保後，4月26日，他在高雄市三民區松江街，見1名被害女子準備搭男同事車時，靠近拉住車門不讓被害人上車，伸手摸向女方胸部，男同事見狀衝上前追捕，但盧男跳上機車加速逃離。

後來被害女子男同事提供車牌號碼交給警方，警方循線找到涉案盧男，上月6日傳喚盧男到案，盧到案後坦承襲胸，自稱「無法控制自己的右手」，還自爆曾在4月於高雄、屏東對女子襲胸、偷拍多次，只是針對26日晚間犯行，盧辯稱沒有得手，未摸到該名女子胸部就跑了。

檢方根據監視器錄像，以及被害人指證，認定盧趁人不注意時對4名女子襲胸，依違反性騷擾防治法、強制罪等，偵結後將盧男起訴。

盧姓男子犯下多起性騷擾案件，被高雄地檢署起訴。圖／讀者提供
盧姓男子犯下多起性騷擾案件，被高雄地檢署起訴。圖／讀者提供

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