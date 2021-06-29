企業民眾捐便當、飲料給清水警加油 還有手寫感謝卡
疫情三級警戒延長到7月12日，台中市清水警分局持續配合市政府執行各項防疫工作，德光建設公司為了支持警察抗疫，為警打氣，今天中午送100個便當及100杯飲料給清水警方，另有民眾自發性合資今天捐贈手搖杯飲料60杯及手寫感謝卡，為清水警方加油打氣。
德光建設公司表示，疫情緊繃下，警方執行防疫工作更需要獲得民眾支持，為了表達感謝抗疫英雄的辛勞，以實際行動表達支持，大家一起防疫度過難關。
清水警分局長張啓祥表示，感謝各界熱心捐贈物資表達對於警方防疫工作的支持與肯定，能獲得民眾鼓勵打氣，是員警持續防疫的最佳動力，他也呼籲防疫期間延長，請民眾減少外出，如外出應全程戴口罩，避免室內、外群聚，並遵守各項防疫規定，全民防疫渡過難關。
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