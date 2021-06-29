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影／總裁贈噴霧式消毒門 警5秒全身快速消毒

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

全國新冠肺炎疫情持續高峰，第一線警察維護社區治安外，也須支援新冠肺炎相關勤務，馬岡所警友顧問游錦堂、民間企業總裁李清山贈送一座「噴霧式消毒門」，員警在外執勤回所內，站在酒精消毒門下只需5秒鐘，就能進行全身消毒，提高效率更安全。

疫情尚處高峰，警察必須維持治、交安勤務運作外，還得支援新冠肺炎的相關工作，如：居家檢疫、防疫宣導、人流管制、稽查特定行業等。

有鑑於此，馬岡所警友顧問、益挺機械股份有限公司負責人游錦堂與連將科技有限公司總裁李清山共同贈送台中市警察局大雅分局一座「噴霧式消毒門」，要讓員警在辛苦防疫的同時，多一層保障。

游錦堂表示，警察為疫情忙碌奔波，其辛勞有目共睹，新聞上也常看見警察同仁們須曝露於高風險環境之中；李清山說，以能力所及特別捐贈「噴霧式消毒門」，要給進出分局的波麗士們更完善的保護。

消毒門以75度酒精做為噴霧，補充容易簡單，員警站在消毒門下約5秒鐘，酒精噴霧噴灑全身，讓出勤反所員警衣物達到殺菌效果。

大雅分局分局長賈立民表示，疫情期間，同仁們需肩負防疫重任，稍有不慎，便有可能將病毒殘留身上帶回機關，現在進出駐地有了「噴霧式消毒門」，多一分屏障保護同仁減少被傳染的風險。

消毒門以75度酒精做為噴霧，員警站在消毒門下約5秒鐘，酒精噴霧噴灑全身，讓出勤反所員警衣物達到殺菌效果。圖／台中市警察局大雅分局提供
消毒門以75度酒精做為噴霧，員警站在消毒門下約5秒鐘，酒精噴霧噴灑全身，讓出勤反所員警衣物達到殺菌效果。圖／台中市警察局大雅分局提供
消毒門以75度酒精做為噴霧，員警站在消毒門下約5秒鐘，酒精噴霧噴灑全身，讓出勤反所員警衣物達到殺菌效果。圖／台中市警察局大雅分局提供
消毒門以75度酒精做為噴霧，員警站在消毒門下約5秒鐘，酒精噴霧噴灑全身，讓出勤反所員警衣物達到殺菌效果。圖／台中市警察局大雅分局提供
消毒門以75度酒精做為噴霧，員警站在消毒門下約5秒鐘，酒精噴霧噴灑全身，讓出勤反所員警衣物達到殺菌效果。圖／台中市警察局大雅分局提供
消毒門以75度酒精做為噴霧，員警站在消毒門下約5秒鐘，酒精噴霧噴灑全身，讓出勤反所員警衣物達到殺菌效果。圖／台中市警察局大雅分局提供
消毒門以75度酒精做為噴霧，員警站在消毒門下約5秒鐘，酒精噴霧噴灑全身，讓出勤反所員警衣物達到殺菌效果。圖／台中市警察局大雅分局提供
消毒門以75度酒精做為噴霧，員警站在消毒門下約5秒鐘，酒精噴霧噴灑全身，讓出勤反所員警衣物達到殺菌效果。圖／台中市警察局大雅分局提供

新冠肺炎 警察

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