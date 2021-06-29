快訊

長榮航如何撐過全球航空倒閉潮？拆客機座椅大破大立！

獨／難敵疫情！魏德聖付不出薪水 「台灣三部曲」解散劇組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想買西瓜給老伴解熱 桃園8旬翁頂豔陽出門自己先中暑

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名8旬老翁前天下午出門，要買西瓜給妻子消暑，頂著豔陽徒步3公里卻不慎迷路，又因輕微脫水體力不支而昏坐路旁，被熱心民眾發現，經員警帶回派出所補充水分後，順利被警送回家。

蘆竹區南崁派出所27日下午14時許接獲民眾報案，中山北街上有一名長者身體不適且疑似迷路，遂派員前往查看。

現場有一面色疲倦的老翁，獨自蹲坐路邊，精神不是很好，被問到姓名、聯絡方式，也是表達不清，亦不記得家中地址，只是不斷喃喃自語「好渴、想喝水」。

當時天氣炎熱，員警認為老翁很可能是輕微中暑，便載他返回派出所，也買了運動飲料讓他補充水分、電解質，再出動M-Police辨識系統，發現老翁姓謝（87歲），戶籍地就在發現地3公里外，便護送他回家。

謝翁髮妻前來應門，見謝老先生平安返家，才鬆了一口氣。她表示，先生中午說要到市場買西瓜回家給她消暑解渴，結果一去就是數小時，遲遲不見他返家，還擔心路上出了什麼差錯，幸好遇到員警及時伸出援手。

蘆竹分局呼籲，家中若有年長者，請隨時留意行動，多關心長者生活起居安全，並應配戴如愛心手鍊等可供辨識身分或家屬聯絡方式的物件。

謝姓老翁原本要買西瓜讓太太消暑，不料豔陽毒辣，自己先在半路上中暑。記者楊湛華／翻攝
謝姓老翁原本要買西瓜讓太太消暑，不料豔陽毒辣，自己先在半路上中暑。記者楊湛華／翻攝
謝翁髮妻前來應門，見丈夫出門數小時後終於平安回家，鬆一口氣。記者楊湛華／翻攝
謝翁髮妻前來應門，見丈夫出門數小時後終於平安回家，鬆一口氣。記者楊湛華／翻攝

中暑

延伸閱讀

防疫口罩整天戴又遇高溫雨勢不斷 奇美醫籲防嚴重中暑

水果愈甜熱量愈高？ 營養師公布「夏季水果TOP15熱量排行」...西瓜竟墊底

草莓、西瓜都種成功！他從超市買蔬果回家種 這兩項最令他驚奇

夏至燥熱多吃綠豆湯、瓜果類解暑開胃 但避免一時間吃以免身體過寒

相關新聞

高雄兒天天問安聯絡不上報警 雲林獨老倒地2天幸運獲救

「麻煩趕快去救我老爸！」雲林縣虎尾分局日前接獲一通高雄市民的報案電話，一名男子著急說，他獨居在土庫的父親，已兩天了一直聯...

白牌車成屏東Delta傳播跳板 屏東監理站要查違法載客

屏東縣枋山鄉爆發Delta病毒群聚感染，已有12人確診，在地63歲自營計程車司機因兩度搭載確診者染疫，再傳播給家人、友人...

影／酒後睡一覺清晨開車肇事 酒測值0.08移送法辦

基隆市余姓男子昨晚在友人家中喝酒，休息過後，今天清晨開車回家途中，在南榮路與機車碰撞後向右偏移，撞上停在路旁的5輛車。警...

疫情抓超速！中警專案7天罰破萬件 公庫入帳1974萬

台中市警局交通大隊發現6月1日至17日，發生死亡車禍10件，其中7件研判都有一方超速，交大研判，疫情期間雖然人車變少，但...

違規群聚 竹北果汁店6人相約打麻將被檢舉

全國疫情三級警戒，外出須戴口罩，也禁止室內5人以上群聚，新竹縣竹北仍有民眾在果汁店內群聚打麻將，雖然6人都戴著口罩，但仍...

高雄變態男稱無法控制右手 40分鐘3度襲胸落單女

高雄21歲盧姓男子，今年4月13日晚間8時許，在短短40分鐘內連續對3名落單女子襲胸，遭盧男侵犯的女性，且不僅在高雄下手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。