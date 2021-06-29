想買西瓜給老伴解熱 桃園8旬翁頂豔陽出門自己先中暑

桃園市一名8旬老翁前天下午出門，要買西瓜給妻子消暑，頂著豔陽徒步3公里卻不慎迷路，又因輕微脫水體力不支而昏坐路旁，被熱心民眾發現，經員警帶回派出所補充水分後，順利被警送回家。

蘆竹區南崁派出所27日下午14時許接獲民眾報案，中山北街上有一名長者身體不適且疑似迷路，遂派員前往查看。

現場有一面色疲倦的老翁，獨自蹲坐路邊，精神不是很好，被問到姓名、聯絡方式，也是表達不清，亦不記得家中地址，只是不斷喃喃自語「好渴、想喝水」。

當時天氣炎熱，員警認為老翁很可能是輕微中暑，便載他返回派出所，也買了運動飲料讓他補充水分、電解質，再出動M-Police辨識系統，發現老翁姓謝（87歲），戶籍地就在發現地3公里外，便護送他回家。

謝翁髮妻前來應門，見謝老先生平安返家，才鬆了一口氣。她表示，先生中午說要到市場買西瓜回家給她消暑解渴，結果一去就是數小時，遲遲不見他返家，還擔心路上出了什麼差錯，幸好遇到員警及時伸出援手。